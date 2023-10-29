حسام حسن: شيكابالا ليس أقل من محمد صلاح.. ولو مكان فيتوريا هضمه للمنتخب

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي مقاطع من تصريحات حسام حسن عبر برنامج اللعيب المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر بشان محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: حسام حسن: شيكابالا ليس اقل من محمد صلاح.. ولو مكان فيتوريا هضمه للمنتخب

وكان قد فتح إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق النار على شيكابالا كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب إبراهيم سعيد لاعب الأهلى السابق عبر حسابه علي فيسبوك "شيكابالا الاسوأ في مباراة إنبي والزمالك والغريبة فيه ناس بتطلب انه يروح المنتخب".

أحمد أمين أوفا، لاعب إنبي الهدف أحرز الثاني في شباك الزمالك في الدقيقة 67 من عمر المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.