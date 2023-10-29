مجلس الأمن الدولي يجتمع غدا لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت البعثة البرازيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة والتي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، عن عقد جلسة للمجلس غدا الإثنين، بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء هذا الاجتماع بطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" وأفشلتا مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي المقابل فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات للقطاع، كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يدعو لهدنة إنسانية مؤقتة.

