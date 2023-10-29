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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 29 أكتوبر.. وهذه هي قيمة الدولار

العملات
العملات

استعرضت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه  اليوم الأحد 29 كتوبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:


سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 32.59 جنيه للبيع، و 32.47 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.38 جنيه للبيع، و37.25 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.00  جنيه للبيع، و99.66 جنيه للشراء.

العملات العربية سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى

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