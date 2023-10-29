عرض "البؤساء" يحصد جائزة ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

حصل العرض المسرحى " البؤساء " لجامعة عين شمس جائزة أفضل عرض مسرحي مركز أول بملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الخامسة ويحصل على دعوة للمشاركة في مهرجان قرطاج الدولى.



وجاء ذلك ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي استمرت جامعة عين شمس في ابهار الجمهور حيث تم تقديم العرض المسرحي " البؤساء" من تأليف فيكتور هوجو ومن إخراج محمود جراتسي وتمثيل منتخب الجامعة على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في الرابع والعشرين من اكتوبر الجاري حيث حصل العرض على جائزة افضل عرض مسرحي وجائزة افضل اخراج لمحمود جراتسي وتم ترشيح كل من فادي رافت ومينا مجدي لجائزة افضل ممثل.

كما تم ترشيح الطالبة ميرنا أحمد لجائزة أفضل ممثلة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم باعمال رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وجدير بالذكر أن العرض المسرحي " البؤساء " قد مثل جامعة عين شمس ولاول مرة على مستوى جامعات مصر ضمن فعاليات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير " بدولة تونس " خلال الفترة من الخامس من اغسطس وحتى الرابع عشر من أغسطس الماضي.

وقد حصل العرض على جائزة افضل سينوغرافيا لمصمم الاضاءة ابو بكر الشريف ،جائزة افضل ممثل دور ثاني للطالب محمد عبد الجليل بكلية الاداب ،جائزة افضل مثلة صاعدة رموندا عبد النادي بكلية الحقوق كما حصل على جائزة افضل اخراج مركز اول للمخرج محمود جراتسي وتوج العرض بحصوله على جائزة افضل عرض مسرحي بالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير.



كما مثل العرض المسرحي البؤساء جامعة عين شمس ايضا ضمن فاعليات مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح " مسرح بلا انتاج " وتم عرضة في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي على مسرح قصر ثقافة الانفوشي وحصل على جائزة افضل ممثل دور ثاني الطالب يوسف حسام كلية التربية ،جائزة افضل ممثلة دور ثاني الطالبة ميرنا احمد كلية التربية وحصل العرض على جائزة الحلول الابتكارية افضل عرض مركز اول.



وقد تلقى ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب دعوة رسمية من ادارة مهرجان قرطاج الدولي للمسرح بتونس الشقيقة خلال الفترة من الثاني من ديسمبر وحتى الحادي عشر من ديسمبر القادم لتقديم العرض المسرحي "البؤساء" جاءت تلك الدعوه تكريما للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود على المجهود الضخم الذي قدمه والدعم والمساندة التي مُنحت للطلاب والتي انعكست بشكل إيجابي على أداء الفريق مما ساهم في الوصول بالفريق إلى هذه المكانه المميزة.

وأكد أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ان دعم جامعة عين شمس وقطاع التعليم والطلاب ينبع من الإيمان بأن الاستثمار في الطلاب واكتشاف المواهب هو شيئ في غاية الاهمية وهو من سياسات قطاع التعليم والطلاب الاصيله التي افرزت قيادات طلابيه مميزه في جميع المجالات.