أسقطنا فرقة غزة.. رضوى الشربيني تعلق على كلمة الناطق باسم كتائب القسام

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على كلمة أبو عبيدة -الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس- التي وجهها إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت رضوى الشربيني، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا، كان مفادها ردود بين تصريحات أبو عبيدة وجيش الاحتلال، كالتالي:

الاحتلال: نتجهز للدخول البري

أبو عبيدة: إننا لا زلنا في انتظاركم أين أنتم ؟

الاحتلال: لدينا دبابة ميركافاة الخارقة

أبو عبيدة: دمرناها بقذيفة واحدة محلية الصنع

الاحتلال: هاجمنا خلية تحاول إطلاق صاروخ تجاه آلياتنا

أبو عبيدة: مقاتل واحد فقط قام بتدمير 3 آليات وقتل وأصاب من فيها وفررتم منها خائفين

الاحتلال: جيشنا لا يقهر

أبو عبيدة: أسقطنا فرقة غزة خلال 3 ساعات

الاحتلال: لا صفقة تبادل أسرى قريبة

أبو عبيدة: العدد الذي لدينا من الأسرى لا نقبل ثمنه سوى تبيض السجون

رضوى الشربيني تعلق على انقطاع الانترنت والاتصالات في غزة

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس” (تويتر سابقا)، تدعم فيه فلسطين عقب انقطاع الكهرباء والإنترنت عن غزة.

وقال رضوى الشربينى: “نطالب جميع شركات الاتصالات المصرية بالسماح لأهالينا في غزة باستخدام شبكاتها”.

وقامت رضوى الشربينى بإعادة هذه عبارة ثلاث مرات أخرى.

رضوى الشربينى

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت رضوى الشربيني، ببنطال بسيط باللون الأسود ونسقت معه قميصا باللون الأبيض، ونسقت معهما جاكيت الهلال الأحمر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني في المكياج على وضع لمسات بسيطة، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

واختارت رضوى الشربيني أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.