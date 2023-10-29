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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف 450 هدفًا تابعًا للمقاومة في غزة أمس

قصف غزة
قصف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه هاجم 450 هدفًا تابعًا لحركة حماس في غزة خلال الساعات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال حجاري، اليوم الأحد، إن الطائرات المقاتلة قصفت نحو 450 هدفًا لحماس في قطاع غزة خلال اليوم الماضي.

وشملت الأهداف مراكز قيادة تابعة للمقاومة الفلسطينية، ومواقع مراقبة، ومواقع إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

كما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة خلال الليل، مع دخول قوات إضافية. 

وكانت إسرائيل كثفت من إلحاحها على المدنيين في غزة في الجزء الشمالي من الفلسطينيين من أجل التحرك جنوبا، حيث "ينتقل الجيش إلى المرحلة التالية" من الحرب مع حركة المقاومة في غزة و"يوسع عملياته".

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال حجاري، في مقطع فيديو باللغة الإنجليزية تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل "، قال حجاري: "يجب على المدنيين في شمال غزة، الانتقال مؤقتا إلى جنوب وادي غزة وهو منطقة أكثر أمانا، حيث يمكنهم الحصول على المياه والغذاء والدواء".

وأضاف أن "غدا الاثنين، ستتوسع الجهود الإنسانية إلى غزة، بقيادة مصر والولايات المتحدة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع قائلا إن "إسرائيل في حرب لم تبدأها ولم تسعى إليها"، زاعما أن قتال إسرائيل "مع حماس، وليس شعب غزة".

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