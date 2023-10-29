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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل أوقف هجوم الاحتلال الإسرائيلي البري مفاوضات التهدئة والإفراج عن الأسرى؟

معتقلين
معتقلين

أعلنت حركة المقاومة حماس أنه نتيجة القصف الصهيوني العنيف على غزة ق.تل نحو 50 أسيرا ممن تحفظت عليهم الحركة، وذلك في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ضغوطا من أهالي الأسرى بالإفراج عنهم وجعلهم أولوية أولى بالإفراج عنهم فضلا عن الحفاظ على حياتهم، وفق ما ذكرت صحف دولية.


كما أعلنت الحركة أنها مستعدة للإفراج عما لديها من الأسرى مقابل من لديها من فلسطينيين في سجونها، وهذا شرط ترفضه حكومة الاحتلال وهو ما يعقد صفقة لتبادل الأسرى.
 

وخلال الأيام الماضية أفرجت حماس عن أسرى لديها لظروف إنسانية. 
 

رغم ذلك، فبحسب رويترز وفق لمصدر مطلع فإن المفاوضات التي يشتبك فيها الوسطاء بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية بهدف التهدئة في غزة، استمرت يوم السبت، رغم تصعيد إسرائيل لهجماتها على القطاع.

 

وبحسب مصدر رويترز، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته بسبب حساسية الأمر، فإن المحادثات لم تشهد انهيارا لكنها تجري "بوتيرة أبطأ بكثير" مما كانت عليه قبل التصعيد الذي بدأ مساء يوم الجمعة.

 

وتقوم مصر بجهود التهدئة منذ أسابيع ودعم أهالي غزة وسط تعنت صهيوني.

اهالي غزة الإفراج عن الأسرى التصعيد التهدئة الهجوم البري

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