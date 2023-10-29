المرحلة الثانية من الحرب.. الاحتلال يعلن زيادة عدد القوات البرية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد أنه زاد من عدد القوات البرية كجزء من عمليته الموسعة في قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تعمل قوات الاحتلال أيضا بشكل أعمق في الجيب مما كانت عليه منذ بداية الحرب.

ودخلت إسرائيل في حرب مع حماس منذ 7 أكتوبر عندما شنت المقاومة هجوما واسعا على إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

كما اتخذت حماس أكثر من 230 أسيرا.

وقبل قليل، كثفت إسرائيل من تحذيراتها إلى المدنيين في غزة في الجزء الشمالي من الفلسطينيين ودعتهم إلى التحرك جنوبا، حيث "ينتقل الجيش إلى المرحلة التالية" من الحرب مع حركة المقاومة في غزة و"يوسع عملياته".

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مقطع فيديو باللغة الإنجليزية تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "اكس".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل "، قال هاجاري: "يجب على المدنيين في شمال غزة، الانتقال مؤقتا إلى جنوب وادي غزة وهو منطقة أكثر أمانا، حيث يمكنهم الحصول على المياه والغذاء والدواء".

وأضاف أن "غدا الاثنين، ستتوسع الجهود الإنسانية إلى غزة، بقيادة مصر والولايات المتحدة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع قائلا إن "إسرائيل في حرب لم تبدأها ولم تسعى إليها"، زاعما أن قتال إسرائيل "مع حماس، وليس شعب غزة".