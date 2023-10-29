مينفعش يخرج عن إطار الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن أزمة إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل أزمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مع مدربه السويسري مارسيل كولر.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "إمام عاشور لم يكن يريد السفر إلى تنزانيا لأنه كان يشعر أنه لا يزال مصابا، لكن كولر أصر على سفره، وبالتالي انتظر اللاعب أن يشارك أساسيا أو بديلا أمام سيمبا لكن لم يحدث".

وأضاف: "عندما عاد الأهلي إلى مصر لم يتمرن إمام عاشور بالجدية الكافية واتدلع شويه وطلب تدخل طبيب الفريق لفحصه، وهذا لم يعجب كولر".

وتابع: “عدم لعب مباراة الإياب أمام سيمبا أغضب إمام عاشور أيضا، ومن هنا كان قرار كولر إن إمام عاشور لن يسافر لمواجهة صن داونز، وأتمنى أن تمر هذه الأمور على خير، خصوصا مع بداية اللاعب القوية مع الأهلي وتمتعه بحب الجمهور بعد غضب ضده”.

ولفت: “قالوا إن فيه تقرير طبي، لكنه تمرن مع المستبعدين بشكل جيد، لكن أنا همشي مع التقرير الطبي”.

مينفعش يخرج عن إطار الأهلي

وختم: “أعتقد أنه ليس من السهل استبعاد لاعب مثل إمام عاشور، ومينفعش أيضا لاعب يكون يخرج عن إطار الأهلي الذي نعلمه، هو داخل بحماس وحابب الأهلي وجمهوره ونحن في عالم الاحتراف”.