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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من جيش الاحتلال على تغريدة نتنياهو بشأن هجوم حماس

نتنياهو
نتنياهو

رفض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، التعليق مباشرة على تغريدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي قام بحذفها مؤخرا والتي تلقي باللوم على أجهزة الأمن والدفاع في  الفشل بالتنبؤ بهجوم حماس في 7 أكتوبر.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف أوف إسرائيل"."، قال هاجاري: "لن أجيب على هذا السؤال".

وأضاف: "نحن الآن في حرب ونركز عليها".

وتابع: "سنجري نحن في جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك تحقيقا شاملا في الحقيقة ونقدم كل شيء للجمهور".
وأكد"الآن نحن نقاتل ونركز على الحرب".

ومع تزايد الغضب بسبب تعليقاته التي تلوم أجهزة الأمن والاستخبارات على هجوم 7 أكتوبر المدمر، قام رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحذف منشوره على موقع التواصل الاجتماعي "اكس".

وتعرض رئيس وزراء الاحتلال لهجوم شرس من قبل عضو مجلس وزراء الحرب زعيم الوحدة الوطنية بيني جانتس، وكذلك زعيم المعارضة يائير لابيد، لكتابة منشور على X يصر فيه على أنه لم يتلق أي تحذيرات من "نوايا الحرب" لحماس في أي مرحلة.

 وكتب نتنياهو في حسابه على X: "خلافا للادعاءات الكاذبة: لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا الحرب من جانب حماس".   وأضاف أن التقييم الاستخباراتي للمسؤولين الأمنيين هو أن حماس لن تبادر إلى خطوة هجومية: "جميع المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك رئيس جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيس الشاباك، قدروا أن حماس "تم ردعه".   وأكد نتنياهو أن هذا هو التقييم الذي تم عرضه مرارا وتكرارا على رئيس الوزراء والحكومة من قبل جميع قوات الأمن وأجهزة المخابرات، بما في ذلك حتى قبل اندلاع الهجوم.   ورد الوزير في حكومة الطوارئ بيني جانتس صباح اليوم على كلام نتنياهو، فكتب على حساب X (تويتر سابقا) أن على رئيس الوزراء التراجع عن تصريحه: "عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة أن تظهر المسؤولية، وتقرر القيام بالأشياء الصحيحة وتعزيز القوات بطريقة تمكنهم من إدراك ما نطلبه منهم. وأي تصرف أو تصريح آخر يضر بصمود الشعب وقوته".   وسئل نتنياهو أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك عن مسؤوليته عن هجوم حماس، لكنه رفض مجددا قبول أي مسؤولية، أسوة بتصريحاته السابقة منذ بدء حرب الحرب على غزة.   وقال "بعد الحرب، سيتعين على الجميع تقديم إجابات على الأسئلة الصعبة. لقد حدث إغفال رهيب هنا وسيتم التحقيق فيه بدقة. مهمتي هي إنقاذ البلاد".

واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتجاوزه الخط الأحمر بالتهرب من مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر، يوم شنت حركة المقاومة الفلسطينية هجومًا غير مسبوق على الكيان الصهيوني.


 وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال لابيد إن نتنياهو “تجاوز خطًا أحمر” بإلقاء اللوم على أجهزة الأمن والدفاع في فشل إسرائيل في 7 أكتوبر.


وأضاف لابيد عبر حسابه على منصة "إكس" “في حين أن جنود وقادة الجيش يقاتلون ببسالة ضد حماس وحزب الله، فإنه يحاول إلقاء اللوم عليهم بدلا من دعمهم". ولفت إلى أن مثل هذه المحاولات للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على المؤسسة الأمنية تضعف جيش الاحتلال أثناء  حربه.

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