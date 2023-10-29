عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن محاكمة 57 متهما في «خلية الشروق»

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهما من عناصر جماعة الإخوان، والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلامياً بـ "خلية الشروق" لجلسة 26 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع. 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وكشفت تحريات الأمن الوطني أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.

جماعة الإخوان الآمن الوطني الإخوان محكمة أمن الدولة مجمع محاكم بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

عاجل| أول تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.. ضربة قوية للاحتلال

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

الزمالك اليوم| إقالة أوسوريو.. رحيل مدافع دولي.. قصة أزمة العقود.. وموعد زيارة الخطيب

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

الدوري الإفريقي.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

طاردها فى شيراتون .. صاحب محل سيارات ينهش جسد سيدة أجنبية

هجوم جديد.. استشهاد 20 عنصرًا من حماس خلال خروجهم من نفق بغزة

موضوعات متعلقة

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

قرار عاجل بشأن محاكمة 111 متهما في طلائع حسم

التحريات: تصادم 27 سيارة ومصرع وإصابة 92 شخصا في حادث الإسكندرية الصحراوي

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

حصر الضحايا..تصادم عدد كبير من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

رفع اسم محمد مدحت مرسي من قوائم الإرهاب

قرار عاجل بشأن متهمي خلية المرج الثانية

قرار عاجل بشأن أحد شركاء حمزة زوبع في قضية اللجنة الإعلامية

ترشيحاتنا

فلسطين قضيتنا الأولى.. الكويت: نحن ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني

الدوري الأفريقي.. سيرينو وزواني يقودان هجوم صن داونز أمام الأهلي

وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان المدرسة الرسمية الدولية

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن تسلمه 10 شاحنات من مصر عبر معبر رفح

لدعمه فلسطين.. منظمة تطالب تيكتوكر أمريكي بدعم إسرائيل مقابل آلاف الدولارات| فيديو

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي NEXSAT-1 نوفمبر المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تصريحات أردوغان|إسرائيل تسحب سفيرها وبعثاتها الدبلوماسية من تركيا.. ماذا قال؟

في اليوم العالمي للمرض.. روشتة هاني الناظر للصدفية بكريم فعال وغير مكلف

سر الخلطة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش بدون بيض

هجوم إسرائيلي على محمد رمضان| استفزهم بـ دور «مرعب» فشنوا حملة عليه

فيديو

تدهور حالته.. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان

ليست عن الزلازل.. رسالة جديدة من العالم الهولندي.. فيديوجراف

الخطة ليست فلسطين فقط.. نتنياهو يوجه رسالة لمواطني إسرائيل المسلمين| فيديو

سيارات متفحمة وجثامين.. شاهد آثار حادث طريق إسكندرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ