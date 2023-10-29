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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن تسلمه 10 شاحنات من مصر عبر معبر رفح

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه جرى تسلم 10 شاحنات من مصر عبر معبر رفح، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشاحنات المستلمة عبر معبر رفح وصل إلى 94، ولم يُسمح بإدخال الوقود حتى اللحظة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 116 من الكوادر الطبية بغزة في حرب العدوان الإسرائيلي.

وقالت تقارير وسائل الإعلام إنه تم تدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني عن تهديد كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفيات في زيادة في معاناة الأهالي ورغبة في تدميرهم، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "تلقينا الآن تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة كونه سيتم قصفه".

ويشهد محيط مستشفى القدس منذ ساعات الصباح غارات متواصلة أدت إلى تدميره بالكامل.

وتحدث مسئولون في القطاع عن كارثة المستشفيات: "العمليات في الممرات ودون تخدير، والمساعدات الطبية لا تكفي إلا 10% من الاحتياجات".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن حجم المساعدات ضعيف ويغطي نحو 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي.

وتعتمد المشافي على الأونروا في إمداد المولدات بالوقود، والمولدات تفصل كل نصف ساعة.
 

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