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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول .. تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي

الأهلي
الأهلي

أنهى التعادل السلبى أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز المقامة بينهما فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة الدوري الافريقي فى نسخته الأولى .

جاءت بداية المباراة سريعة وسط محاولات من الفريقين للسيطرة على وسط الملعب .. وفى الدقيقة الثانية حصل رضا سليم على ضربة ثابتة بعد تعرضه للعرقلة على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى لعبها على معلول وأخرجها الدفاع ليقابلها أفشة بتسديدة قوية فى أحضان حارس صن داونز .

ومع التحرك السريع لرضا سليم تسبب فى حصول لاعب صن داونز على الكارت الأصفر بعد ضرب رضا سليم فى وجهه .

تميز النادي الأهلي فى الدقائق الاول فى الانتشار الجيد والضغط على لاعبى صن داونز بطول الملعب وتحديدا فى منتصف ملعب صن داونز واغلاق كافة المساحات أمامهم وهو ما تسبب فى كثرة التمريرات الخاطئة للفريق الجنوب افريقى .

بمرور الوقت يستعيد صن داونز توازنه ويسيطر على الكرة من خلال التمريرات القصيرة بعد تراجع لاعبى الأهلي للخلف رغم البداية القوية.

ونجح لاعبو صن داونز فى السيطرة على مجريات اللعب بشكل كامل بعد السيطرة معظم الوقت على الكرة مع السيطرة على وسط الملعب رغم الكثافة العددية من لاعبى الأهلي واعتمدوا على التقارب بين خطوطهم مع التمريرات السريعة لارباك خطوط الأهلي .

وشكل سوازنى خطورة كبيرة بعد تلقيه كرة طولية استلملها على صدره بعد مرورها من رامى ربيعة ولكن الشناوى نجح فى انقاذها سريعا قبل سوازنى .

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي: مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، أكرم توفيق، حسين الشحات، كريم نيدفيد، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس، أحمد نبيل "كوكا ".

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