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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملاكم بريطاني يهدي إيمينيم ساعة مميزة في عشاء موسم الرياض

أمير خان وإيمينيم
أمير خان وإيمينيم

أهدى الملاكم البريطاني من أصل باكستاني، أمير خان، أسطورة الراب الشهير إيمينيم ساعة مميزة في حفل عشاء خاص على هامش انطلاق فعاليات وحفل افتتاح موسم الرياض. 

باغت أمير خان، المغني إيمينيم أثناء تناول وجبته وقدم له هدية باهظة، بطريقة أربكته لكنه تدارك الأمر سريعا والتقط معه صورة تذكارية فيما بعد. 

يتواجد أمير خان وإيمينيم حاليا في السعودية لحضور Battle of the Baddest وهي مباراة ملاكمة عالمية يتطلع إليها الجميع في افتتاحية موسم الرياض. 

 

اقترب أمير خان من إيمينيم ومنه نسخة محدودة من ساعة على طراز بطولة WBC، بطريقة محرجة ومفاجئة وأخذ مغني الراب بعض الوقت لتدارك الحدث. 

 

كانت هذه الساعة هدية خاصة بأبطال الملاكمة الحاضرين لهذا الحدث الضخم، ولكن بسبب حب إيمينيم لهذه اللعبة، قرر أمير خان مفاجأته ومنحه إياها تكريما له. 

 

 

ويشهد موسم الرياض تقديم عالم باربي بشكل جديد لإحياء العلامة التجارية الشهيرة، كما سيتم الاحتفال بمئوية ديزني وعروض خاصة للرسوم المتحركة الأشهر في العالم. 

 

كما سيقدم موسم الرياض 33 عرضا مسرحيا، وحفلات موسيقية عالمية، وتقديم النسخة الرابعة من حفل JOY AWARDS بحضور كوكبة من نجوم العالم العربي والدولي. 

 

ويستضيف موسم الرياض نجم المصارعة جون سينا، ويقيم عروضا افتراضية مناسبة للأطفال ولكل الأسر، كما يقدم تجربة حية لأشهر أفلام وألعاب الرعب في العالم. 

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