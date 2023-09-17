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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النسخة الرابعة من JOY AWARDS وعالم باربي.. تفاصيل فعاليات موسم الرياض 2023

موسم الرياض
موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ إطلاق فعاليات موسم الرياض لعام 2023، بأحدث التقنيات العالمية، وبأحداث فنية ورياضية وثقافية مبهرة. 

وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن موعد افتتاح موسم الرياض يوم 28 أكتوبر المقبل، وإقامة مباريات عالمية بالتعاون مع أشهر الرياضيين، وصالة ملاكمة على أعلى مستوى بالتعاون مع مايك تايسون. 

 

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وسيشهد افتتاح موسم الرياض مشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه أكبر حدث والأول من نوعه في العالم، وهو نزال حزام موسم الرياض، وهو أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.

 

ويشهد موسم الرياض تقديم عالم باربي بشكل جديد لإحياء العلامة التجارية الشهيرة، كما سيتم الاحتفال بمئوية ديزني وعروض خاصة للرسوم المتحركة الأشهر في العالم. 

 

كما سيقدم موسم الرياض 33 عرضا مسرحيا، وحفلات موسيقية عالمية، وتقديم النسخة الرابعة من حفل JOY AWARDS بحضور كوكبة من نجوم العالم العربي والدولي. 

 

ويستضيف موسم الرياض نجم المصارعة جون سينا، ويقيم عروضا افتراضية مناسبة للأطفال ولكل الأسر، كما يقدم تجربة حية لأشهر أفلام وألعاب الرعب في العالم. 

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