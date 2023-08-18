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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في موسم الرياض.. تقديم حفل آخر لنجوم التسعينيات

بوستر حفل كاسيت 90
بوستر حفل كاسيت 90

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة حفل أخر لنجوم التسعينات على نطاق أوسع خلال احتفاليات موسم الرياض، وذلك بعد نجاح الحفل الأول والذى أقيم على مسرح بنش مارك يوم الأربعاء الماضي.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: سعيد بالنجاح الذي تحقق لحفلة كاسيت 90 التي اعادت ذكرياتنا الجميلة مع كوكبة رائعة من النجوم،  ونتيجة لهذا النجاح وتقديرا لهؤلاء النجوم عمدت شركة بنشمارك بإعادة الحفل على نطاق أوسع في موسم الرياض،  بالإضافة للاستفادة من نجوم حفل امس في حفلات أخرى فردية، هيئة الترفيه داعمة للإبداع أينما كان.

 

 

حفل كاسيت 90

شهدت مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة حفلاً غنائيا نظمته الشركة السعودية Benchmark يوم الأربعاء 16 أغسطس، والذي جمع معجبي كوكبه من فنانين التسعينات الشباب في حفل كاست 90  .

 

حسام حسني

قدم الحفل الاعلامي القدير ممدوح موسى، مرحبا بالجمهور، ومقدما شكر خاص لهيئة الترفيه والشركة المنظمة، وافتتح الحفل فنان جيل الشباب في التسعينات حسام حسني ، وبدا الحفل بالاغنية الاشهر  " كل البنات بتحبك " متفاعلا مع حماس الجمهور واكمل فقرته في “كاست 90” أجمل ما غناه " يا بنات فاتنتا، الدنيا حر " وقدم الفنان حسام حسني تحية كبيرة للجمهور والمملكة ومعالي المستشار تركي ال شيخ في تحقيق الحلم لحقيقة، وقال “ انتو جمهور  عظيم انتو اللي تخلو الفنان نجم بقالي 30 سنة بغني اول مرا أشوف جمهور زي كذا متفاعل مع الفنان.

 

محمد محي

و أكمل الوصلة الطربية الثانية الفنان محمد محي صاحب الشعبية الكبيرة ،حيث استمتع الجمهور  بحماس أداء الفنان على المسرح بأجمل اغانيه "أعاتبك على إيه  ، قادر وتعلمها ، بحبك ، إتخنقت ". 

 

سيمون

وأكمل الوصلة الطربية الثالثة صاحبة الشعبية الجماهيرية العظيمة الفنانة سيمون ، بدخولها القوي على اول أغنية "تاكسي " كما كانت المشاركة الاول للفنان سيمون في السعودية وبالتحديد بجدة ، ومن حصيلة الاغاني "ماشية، مش نظرة وإبتسامة " وقالت سيمون خلال المؤتمر الصحفي " الجمهور كله لمس مشاعري مش بالأغاني التنظيم اللي حصل جدا راقي و الجمهور حلوين ". 

 

حميد الشاعري

وقد أكمل الوصلة الطربية الرابعة مع الفنان القدير حميد الشاعري، صاحب المشوار الفني الطويل الذي حقق كسب جمهوره من خلال اغانيه، ومن ضمن الاغاني التي تغنى بها اغنية " حبيبي روح السماره ، نسم الصبا ، الفستان الاسود ، جلجلي ، عيني ". 

 

محمد الحلو

وكانت مفاجآت الحفل تكريم الفنان الكبير  محمد الحلو وغنى اشهر اغانيه  " ليالي الحليمة ، زيزنيا" 
وأكمل الوصلة الخامسة الفنان خالد عجاج ، الذي ساهم في إرجاعنا للماضي الجمل بمجموعة من الاغاني " تعالي ، في ناس ، شكا حكى بكى ، أصعب حب ، وحشتيني ". 

 

مصطفى قمر

بعدها رحب الجمهور بالفنان مصطفى قمر للوصلة الغنائية السادسة ، بتفاعل الجمهور بمقولة " بص شوف مصطفى بيعمل أيه " وغنى بأجمل الأغاني الحماسية من ضمنها أغنية " الليلة دوب ، السود عيونو ، منايا ، هنحب أيامنا ، بسلم عليك" وقال الفنان مصطفى قمر لجمهوره " اتركوا اغاني للحفل الجايه اغنيلكم هيا " كما طالب الجمهور الفنان مصطفى قمر بعزفه على الة الجيتار على اغنية " الباينولا " وختم وصلته الغنائية بأغنية " ياغزالة " بمشاركة حميد الشاعري.

 

إيهاب توفيق

واختتم الوصلة الغنائية الاخيرة الفنان إيهاب توفيق ، صاحب الشعبية الكبيرة ، وغنى مجموعة من الاغاني من ضمنها أغنية " سحراني ، عامل عملة ،ملهمش في الطيب ، الايام الحلوه ، الله عليك ياسيدي ، إنت عارفة" حيث ختم الحفل بأغنية " تترجى فيا ".

يذكر انه تم نقل الحفل على قنوات mbc مصر، كما شكر كل من الفانين تفاعل جمهور جدة المفعم بالحيوية وحماسهم المستمر على جميع الأغاني.

تركي آل الشيخ نجوم التسعينات كاسيت 90 موسم الرياض

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