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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رسالة عاجلة من مستشار الرئيس للشئون الصحية إلى المواطنين بشأن فيروس كورونا

كورونا
كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية، أخر تطورات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوقت الحالي هو وقت التقلبات الجوية والأمراض الفيروسية.

وأضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه من الطبيعي انتشار الفيروسات في هذا الوقت وأن يكون هناك مرضي فيروسات صدرية، موضحا انه ليس هناك ما يدعو للقلق وهذا امر طبيعي في الوقت الحالي.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية،  أنه ليس هناك أي قلق من فيروس كورونا والامور تسير في هذا الموضوع بشكل جيد.
 

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