"بلومبرج" تكشف عن مدة استمرار العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين، بأنه من المتوقع أن يستمر العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة من ستة أسابيع إلى ستة أشهر.

أوضحت “بلومبرج”، أن أمريكا وحلفاء آخرين يضغطون على إسرائيل لبلورة أهدافها، فضلا عن تحديد رؤية لما سيحدث بعد ذلك.

وأضافت: “وفقا للعديد من المسؤولين، فإنه من المتوقع أن تستمر العمليات ما بين ستة أسابيع وستة أشهر”.

وحسب “بلومبرج”، قال مسؤولون إن “هدف إسرائيل مختلف، على النقيض من الصراعات السابقة مع غزة، عندما كانت الخطة هي ترك حماس ضعيفة ولكن على قدميها. والآن تريد إسرائيل تدمير حماس”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.