عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"بلومبرج" تكشف عن مدة استمرار العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين، بأنه من المتوقع أن يستمر العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة من ستة أسابيع إلى ستة أشهر.

أوضحت “بلومبرج”، أن أمريكا وحلفاء آخرين يضغطون على إسرائيل لبلورة أهدافها، فضلا عن تحديد رؤية لما سيحدث بعد ذلك.

وأضافت: “وفقا للعديد من المسؤولين، فإنه من المتوقع أن تستمر العمليات ما بين ستة أسابيع وستة أشهر”.

وحسب “بلومبرج”، قال مسؤولون إن “هدف إسرائيل مختلف، على النقيض من الصراعات السابقة مع غزة، عندما كانت الخطة هي ترك حماس ضعيفة ولكن على قدميها. والآن تريد إسرائيل تدمير حماس”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

إسرائيل تستدعي السفير الروسي بعد زيارة وفد حماس لموسكو

حماس: مقاتلونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال في قطاع غزة

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

قطاع غزة حماس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلعوا البنات وعوروا الولاد| قرار عاجل من النيابة في واقعة حفلة المنصورية.. حكاية سهرة “قلبت كارثة”

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام صن داونز

الزمالك اليوم| إقالة أوسوريو.. رحيل مدافع دولي.. قصة أزمة العقود.. وموعد زيارة الخطيب

عاجل| أول تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.. ضربة قوية للاحتلال

لم يحقق فوزا.. تعليق أحمد شوبير علي هزيمة الأهلي أمام صن داونز

صدمة للمدخنين| زيادة جديدة بأسعار السجائر.. ومجلس النواب يوافق (تفاصيل)

موضوعات متعلقة

بسبب تصريحات جوتيرتش.. تحرك جديد من إسرائيل ضد الأمم المتحدة

مدعي المحكمة الجنائية الدولية : لا نقبل الحرب الوحشية ضد قطاع غزة

جنرال في جيش الاحتلال: الحرب تستمر لأسابيع أو أشهر

بيان عاجل من مدير مستشفى القدس في غزة بعد تحذيرات الاحتلال بالإخلاء

أمريكا: ندعم وقفا إنسانيا مؤقتا للأعمال العسكرية في غزة لإطلاق سراح الرهائن

إسرائيل تستدعي السفير الروسي بعد زيارة وفد حماس لموسكو

وول ستريت جورنال: أمريكا أقنعت إسرائيل بإعادة الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة

بـ 16 صاروخا.. المقاومة الفلسطينية تقصف شمال إسرائيل

ترشيحاتنا

عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجـ ازر جديدة في قطاع غزة

وسائل الإعلام تحت الميكروسكوب.. حجب موقع مدى مصر وإحالة القائمين عليه للنيابة

لا استثناءات لأحد.. أحمد موسى: انقطاع الكهرباء في كل أنحاء الجمهورية

مدعي الجنائية الدولية: الأبرياء في غزة يعانون .. وإسرائيل تنتهك القانون الدولي

الكشف عن الخسائر البشرية في جيش الاحتلال منذ بدء الهجمات البرية على غزة

هما ساعتين.. أحمد موسى: نساند بلدنا في تخفيف أحمال الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة.. انهيار فرد إنقاذ بعد إخراج طفلة من تحت الأنقاض بـ فلسطين

أم الفدائيين .. كان منزلها مخبئًا للعديد من الضباط والمسؤولين العسكريين المصريين المتسللين .. ما القصة ؟

فستان لافت.. أسما شريف منير تستعرض جمالها | شاهد

رثاء على الأكفان.. وداع مؤثر من فلسطيني لزوجته حاملا رضيعته الشهيدة.. فيديو

فيديو

"شخصيتي القادمة أبوعبيدة".. هكذا استفز محمد رمضان الإعلام الإسرائيلي

ليفربول يكشف تفاصيل اختطاف والدي نجم الهجوم لويس دياز.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

بعد غلق 45 كم من طريق سفاجا بسبب السيول.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية

البدو لا يعرفون الهالوين.. قرارات عاجلة ضد المشاركين في حفل المنصورية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ