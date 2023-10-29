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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدعي الجنائية الدولية: الأبرياء في غزة يعانون .. وإسرائيل تنتهك القانون الدولي

المدعي العام للمحكمة
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

قال كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن أهل غزة يمرون بمعاناة غير متخيلة، ولا يمكن لأحد أن يصف هذا الألم والفزع الذي يعانونه، مردفا «الفلسطينيون ليسوا طرفاً في تلك المشكلة أو العداءات، لقد قتل وأصيب العديد منهم، ومن المفزع أن ترى جثث وأجسام الأطفال الصغار وهي مملوءة بالتراب وأن نبقى صامتين بلا عواطف لأنهم موتى».

وأضاف «خان» خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمعبر رفح، و«تعرضه قناة القاهرة الإخبارية»، أن الأبرياء في هذا العالم يجب ألا يهربوا لأنه ليس خطأهم، وليس هذا مقبولا، ويجب أن نرجع إلى الوراء ونقر بأنه ليس مقبولا، لقد حرموا من حق الحياة، ويجب أن نبني عالماً أفضل من أجلهم، ولا يمكننا أن نغض البصر عن معاناة الأبرياء.

 القانون الإنساني العالمي

وأكد أن لدى إسرائيل انتهاكاً واضحاً في حربها مع حماس، ليس فقط أخلاقياً ولكن قانونياً فيما فعلته، ولدى إسرائيل الجيش المدرب ومستشارين أقوياء ليتأكدوا بأن هذه الحرب لا تتداخل مع القانون الإنساني العالمي، ويجب أن يعلموا أنهم انتهكوا هذا القانون الدولي.

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