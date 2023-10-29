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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أمريكا استخدمت الفيتو 47 مرة ضد محاسبة إسرائيل

بايدن و نتنياهو
بايدن و نتنياهو

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، إن القرار العربي في الأمم المتحدة له أهمية سياسية وقانونية وأخلاقية، لكنه غير نافذ، لأنه لا توجد إرادة دولية في مجلس الأمن، علما بأن القرار يهدف إلى تهدئة إنسانية لوقف إطلاق النار، وهذا هو الهدف الأساسي.

وأضاف "خريشة"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا بحاجة إلى التهدئة الإنسانية لإدخال كميات الأطنان الموجودة الآن في العريش إلى داخل قطاع غزة، كما لا يوجد ماء، والأهالي يستخدمون ماء البحر، ولا يوجد دواء ولا غذاء، ومن ثم هناك مأساة لم تمر كما حصلت في الحرب العالمية الثانية.

وأشار مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، إلى أن مجلس الأمن سيعقد اجتماع غدا للاستماع إلى مفوض شؤون اللاجئين، وهناك حراك من أعضاء مجلس الأمن ليسوا دائمي العضوية، لافتا أن الفيتو الأمريكي الأخير كان رقم 47 ضد محاسبة إسرائيل.

الشعب الفلسطيني يدفع الثمن

وأكد مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، أن الشعب الفلسطيني يدفع الثمن الأول والأكبر والأصعب لكن الآخرين سيكون انتكاسات ذلك عليهم صعبة جدا إذا ما التقوا اللحظة الآن، وتم وقف إطلاق النار لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

فلسطين الأمم المتحدة إسرائيل قصواء الخلالي أمريكا اللاجئين العريش السفير إبراهيم خريشة

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