بعد اقتراح ربط غزة بـ «ستارلينك».. إيلون ماسك يتحدث مع رئيس الشاباك الإسرائيلي

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأحد، أن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، حول قضايا الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

جاء ذلك بعد اقتراح ربط قطاع غزة بالإنترنت باستخدام الأقمار الصناعية لشركته “ستارلينك”.

وحسب “يديعوت أحرونوت”، تم ترتيب الاتصال بين ماسك وبار من قبل مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تواصل مع الملياردير الأمريكي، وكان أحد منظمي الاجتماع بين ماسك ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أوضح ماسك أن اقتراحه يشمل تقديم خدمات الإنترنت لوكالات الإغاثة فقط، وليس جميع الفلسطينيين.

وفي قت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن أمريكا نجحت في إقناع إسرائيل بإعادة الاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة.

وكان التليفزيون الرسمي الفلسطيني، أفاد بعودة الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة بشكل تدريجي، بعد انقطاع دائم أكثر من يوم، شنت خلاله إسرائيل أعنف حملة قصف على غزة منذ يوم السابع من أكتوبر.

كما نددت منظمات دولية، بانقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف، والتي قد يشكل "غطاء لفظائع جماعية"، ويخفي أدلة ضرورية على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وكانت شبكة الإنترنت والاتصالات الأرضية والخلوية عبر الشبكتين داخل غزة قد قطعت مساء الجمعة بدون سابق إنذار، وانقطعت غزة عن العالم.