أفضل تابلت للفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Pad 6

أصدرت مؤخرًا شركة شاومي الصينية، واحدًا من أفضل أجهزة التابلت التي تعمل بنظام الأندرويد المخصصة للفئة المتوسطة، وهو جهاز Xiaomi Pad 6، والذي يضم عدداً من التقنيات والإمكانات الفائقة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، وبطارية ضخمة وكاميرا خلفية فائقة.

وجاء Xiaomi Pad 6 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، وقياس 11 بوصة، مع دقة 2880 × 1800 بيكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى ميزات HDR10 و Dolby Vision، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 3.

ويتميز Xiaomi Pad 6 كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وتسجيل الفيديو بجودة 4K وفلاش LED مزدوج وميزات panorama و HDR، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل، وألوان الذهبي والأسود والأزرق.

ويعمل Xiaomi Pad 6 بمعالج من نوع Snapdragon 870 5G من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع معالج رسوميات من نوع Adreno 650، وذاكرة عشوائية سعة 6 و 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.

ويحتوي Xiaomi Pad 6 على بطارية كبيرة سعة 8840 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 3.2، وبلوتوث Bluetooth 5.2، مع القلم الذكي لشاومي من الجيل الثاني مع نظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14.

ويتوفر جهاز تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 في السوق المصري بسعر حوالي 17 ألف و 998 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.