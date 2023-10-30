عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تابلت للفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Pad 6

جهاز تابلت شاومي
جهاز تابلت شاومي Xiaomi Pad 6

أصدرت مؤخرًا شركة شاومي الصينية، واحدًا من أفضل أجهزة التابلت التي تعمل بنظام الأندرويد المخصصة للفئة المتوسطة، وهو جهاز Xiaomi Pad 6، والذي يضم عدداً من التقنيات والإمكانات الفائقة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، وبطارية ضخمة وكاميرا خلفية فائقة.    

 

وجاء Xiaomi Pad 6 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع  IPS LCD، وقياس 11 بوصة، مع دقة 2880 × 1800 بيكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى ميزات HDR10 و Dolby Vision، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 3.

ويتميز Xiaomi Pad 6 كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وتسجيل الفيديو بجودة 4K وفلاش LED مزدوج وميزات panorama و HDR، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل، وألوان الذهبي والأسود والأزرق. 

 

ويعمل Xiaomi Pad 6 بمعالج من نوع  Snapdragon 870 5G من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع معالج رسوميات من نوع Adreno 650، وذاكرة عشوائية سعة 6 و 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية سعة  128 و 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.  

ويحتوي Xiaomi Pad 6 على بطارية كبيرة سعة 8840 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 3.2، وبلوتوث Bluetooth 5.2، مع  القلم الذكي لشاومي من الجيل الثاني مع نظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14.  

 

ويتوفر جهاز تابلت شاومي Xiaomi Pad 6  في السوق المصري بسعر حوالي 17 ألف و 998 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

 

Xiaomi Pad 6 شاومي Xiaomi Pad 6 سعر Xiaomi Pad 6 مواصفات Xiaomi Pad 6 شاومي تابلت شاومي أفضل تابلت للفئة المتوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليوباترا وبوكس هتبقى بكام؟.. زيادة أسعار السجائر الشعبية بعد قرار النواب

أكبر جريمة نصب بالأسواق.. قرار حكومي عاجل للسيطرة على أسعار الذهب

"الثعلب" بوتين يناصر قضية العرب| روسيا توجه طعنة غادرة لقلب إسرائيل.. وهذا رد فعل الاحتلال

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

بحضور الأهل والأصدقاء.. مصطفى شعبان وبسمة سالم يحتفلان بالزفاف السعيد

الجدول الجديد لانقطاع الكهرباء نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

ترشيحاتنا

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

اشتباكات عنيفة.. استشهاد شخصين في اقتحام القوات الإسرائيلية لـ جنين

بقرار حكومي| موعد انتهاء العمل بنظام تخفيف الأحمال ساعتين والاكتفاء بساعة واحدة

أغرب جوازة.. سيدة تقيم حفل زفافها من غير عريس

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.. انقطاع الاتصال والانترنت لدى الطواقم الطبية والإنقاذ بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد شرب اليانسون للرضاعة

الجحيم في انتظار جنود جيش الاحتلال| تفاصيل ما سيحدث عند الاجتياح البري لـ غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة على الريق

حماقي وهنيدي وياسمين صبري الأبرز.. نجوم مصريين في افتتاح موسم الرياض 2023|صور

فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من البرلمان حول أسعار السجائر

ضربة معلم| تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الداعمين لإسـ.رائـ.يل

انتفاضة الزومبي.. دراسة جديدة للسيطرة على ظهور الأوبئة في المستقبل.. ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ