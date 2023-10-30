عقب فتحه .. الطرق والكباري تكشف تفاصيل حركة السير بطريق شرم الشيخ/ دهب

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه تم فتح طريق شرم الشيخ/ دهب لحركة السير بدءا من الساعه 2200 مساء أمس الأحد ، كما تم عمل تحويلات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء حيث تم تحويل الاتجاه من شرم الشيخ الي دهب من كم ٢٣ إلى كم ٤٠ في الاتجاه المعاكس.

وأوضحت أنه تم تحويل الاتجاه من دهب الي شرم الشيخ من كم ٦٠ الي كم ٥٣ في الاتجاه المعاكس ؛وذلك لحين الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتأمين وسلامة حركة السير بالطريق ، كما أشارت الهيئة الى ان باقي المسافات من الطريق تعمل بصوره جيدة.



جدير بالذكر أنه كان قد تم غلق طريق ( شرم الشيخ /دهب ) في المسافة من كم 16 حتى كم 35 من دهب الساعة 16.15 عصر امس الأحد في الاتجاهين بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور

لحدوث سيول على الطريق للحفاظ على ارواح المواطنين كما قامت الهيئة بدفع طاقم من المهندسين والمعدات لرفع الاطماءات من على جانبي في هذه المسافة