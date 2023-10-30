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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إزاي تعرف إن الإيميل اللي بعته على Gmail لشخص قرأه ولا لأ

صدى البلد

يوفر Gmail عدة طرق لمعرفة ما إذا قرأ شخص بريدك الإلكتروني. في هذا التقرير، سنوضح كيفية استخدام هذه الطرق.

طرق معرفة ما إذا قرأ شخص بريدك الإلكتروني في Gmail:

 

• علامة الدائرة الخضراء: إذا رأيت دائرة خضراء بجوار اسم المستلم في قائمة البريد الوارد، فهذا يعني أن المستلم قد فتح البريد الإلكتروني.

• علامة الصح الزرقاء: إذا رأيت علامة صح زرقاء بجوار اسم المستلم في قائمة البريد الوارد، فهذا يعني أن المستلم قد قرأ البريد الإلكتروني وقام أيضًا بتفعيل علامة "تم الرد".

• علامة "تم الرد": إذا رأيت علامة "تم الرد" بجوار اسم المستلم في قائمة البريد الوارد، فهذا يعني أن المستلم قد أجاب على بريدك الإلكتروني.

• ميزة "قراءة الإيصالات": يمكنك تمكين ميزة "قراءة الإيصالات" لتلقي إشعار عندما يفتح المستلم بريدك الإلكتروني.

 

كيفية تمكين ميزة "قراءة الإيصالات":

 

• افتح Gmail.

• انقر على رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى.

• انقر على "الإعدادات".

• انقر على "الحسابات والإتصال".

• ضمن "الإعدادات المتقدمة"، قم بتمكين "طلب تأكيدات القراءة".

ملاحظات:

• لا تتوفر ميزة "قراءة الإيصالات" لجميع المستخدمين.

• لا ترسل ميزة "قراءة الإيصالات" إشعارًا إذا قام المستلم بفتح البريد الإلكتروني من خلال تطبيق Gmail للجوال.

 

توفر Gmail عدة طرق لمعرفة ما إذا قرأ شخص بريدك الإلكتروني. باستخدام هذه الطرق، يمكنك تتبع حالة بريدك الإلكتروني والتأكد من وصوله إلى المستلم.

Gmail بريدك الإلكتروني ايميل جي ميل بريد إلكترونى

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