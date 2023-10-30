عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير جنوب بورسعيد

الغضبان .. الدولة
الغضبان .. الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتطوير جنوب بور

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، آخر مستجدات أعمال تطوير وتنمية منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد .

واستعرض محافظ بورسعيد الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن،  بحضور  المهندس سيد خلف،  وممثلي الثروة السمكية، وممثلي جهاز تنمية  البحيرات .

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة التنسيق بين محافظة بورسعيد، وهيئة تنمية الثروة السمكية؛ لتطوير منطقة المثلث والارتقاء بحياة المواطنين، تماشيا مع خطة الدولة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، موجها كافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بتنمية وتطوير منطقة المثلث، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق، مشيرا إلى أن التطوير سيكون على أعلى مستوى.

بورسعيد تواصل خطة تخفيض الأسعار بمنافذ متحركة لبيع الزيت والأرز| تفاصيل

بورسعيد تواصل جهودها لغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسينية

لافتا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإقامة مجتمع عمراني متكامل يهدف لتوفير حياة كريمة لقاطني منطقة المثلث ، مؤكدا على أهمية الوعي بجهود الدولة ودعمها نحو استكمال التنمية والتطوير التي تعم كافة أنحاء الدولة المصرية

 

وأشعر اللواء الغضبان إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتطوير جنوب بورسعيد .

بورسعيد الثروة السمكية التنمية المستدامة الدولة المصرية القيادة السياسية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تنمية الثروة السمكية هيئة تنمية الثروة السمكية جنوب بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

إعلامي يكشف قرارا عاجلا من الزمالك ضد محمد عواد .. تفاصيل مثيرة

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

"الثعلب" بوتين يناصر قضية العرب| روسيا توجه طعنة غادرة لقلب إسرائيل.. وهذا رد فعل الاحتلال

الجدول الجديد لانقطاع الكهرباء نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة

موضوعات متعلقة

بورسعيد تواصل خطة تخفيض الأسعار بمنافذ متحركة لبيع الزيت والأرز| تفاصيل

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة| تفاصيل

المصري: خصم مليون جنيه من مروان حمدي وإيقافه لحين التحقيق معه

بورسعيد تواصل جهودها لغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسينية

ضمن التطوير الشامل بمنطقة خديجة.. محافظ بورسعيد: استمرار أعمال إنشاء السوق الحضاري

محافظ بورسعيد يتفقد الباخرة السياحية Resilient lady ويلتقي بطاقم السفينة| صور

ميناء بورسعيد يستقبل 3150 سائحا على متن سفينة ريزليانت ليدى|شاهد

بورسعيد.. ندوة تثقيفية تحت عنوان أكتوبر 73 خمسون عاماً من العزة|صور

ترشيحاتنا

غير كهربا |تعليق صادم من شوبير علي أداء الأهلي أمام صن داونز

شاهد.. الدبابات الإسرائيلية تتمركز وسط قطاع غزة وتستهدف المدنيين

هل توجد علاقة بين كثرة التعبد وزيادة المشاكل اليومية.. أمين الإفتاء يجيب

رغم قدوم الشتاء| السر وراء زيادة مدة تخفيف الأحمال إلى ساعتين.. و"الكهرباء" تكشف موعد انتهاء الخطة

وزير مالية الاحتلال يوجه بعدم تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

هجوم عنيف من شوبير على حكم مباراة الأهلي وصن داونز.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطير الجلاش السريع| بمذاق لا يقاوم

ظهور صادم لابنة عمرو دياب برققة صديقها.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبنة يوميا

بعد الزيادة| أسعار السجائر الجديدة بالأسواق.. أوعى حد يضحك عليك

فيديو

طفلة فلسطينية تبحث عن والدتها لتغسل لها ملابسها الملطخة بال.دما.ء.. فيديو مؤثر!

مرض وقلة حيلة.. سائق توكتوك وابنته المريضة يسكنان الشارع| فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من البرلمان حول أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ