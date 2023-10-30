الغضبان: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير جنوب بورسعيد

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، آخر مستجدات أعمال تطوير وتنمية منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد .

واستعرض محافظ بورسعيد الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن، بحضور المهندس سيد خلف، وممثلي الثروة السمكية، وممثلي جهاز تنمية البحيرات .

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة التنسيق بين محافظة بورسعيد، وهيئة تنمية الثروة السمكية؛ لتطوير منطقة المثلث والارتقاء بحياة المواطنين، تماشيا مع خطة الدولة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، موجها كافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بتنمية وتطوير منطقة المثلث، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق، مشيرا إلى أن التطوير سيكون على أعلى مستوى.

لافتا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإقامة مجتمع عمراني متكامل يهدف لتوفير حياة كريمة لقاطني منطقة المثلث ، مؤكدا على أهمية الوعي بجهود الدولة ودعمها نحو استكمال التنمية والتطوير التي تعم كافة أنحاء الدولة المصرية

وأشعر اللواء الغضبان إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتطوير جنوب بورسعيد .