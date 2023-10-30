ظهور صادم لابنة عمرو دياب برققة صديقها.. صور

أثارت كنزى عمرو دياب جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وظهرت كنزى عمرو دياب تحتضن صديقها، ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها عبر انستجرام.

وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية قرر الفنان عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الانسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وقام الفنان عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر حسابه الرسمي على منصة انغامي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.

شاركت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة نادرة لها من طفولتها تجمعها بوالدها، احتفالًا بعيد ميلاده.

وعلقت كنزي عمرو دياب على الصورة، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا بابي".