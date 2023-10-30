عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تشارك في الدورة التدريبية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

جامعة المنيا تشارك
جامعة المنيا تشارك في دورة مكافحة الفساد

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار سعى الدولة، لتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتحقيق النزاهة داخل جميع المؤسسات الحكومية، رشحت الجامعة عددًا من مديري الإدارات والعموم والموظفين بالجامعة للحصول على التدريب الأساسي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية؛ لإكساب المشاركين المعارف حول مفهوم الفساد وأهم محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واثر مكافحة الفساد على الامن القومي، وكذا الاطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد والحوكمة والرقابة الوقائية والمانعة في مواجهة الفساد.

لترشيد مياه الرى.. الانتهاء من تبطين 40 ترعة بنطاق قرى المنيا

بدء فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" بعدد من مدارس المنيا

وأوضح د. فرحات ، أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تُعني بالأساس بتقديم الخدمات العلمية والتدريبية والمعرفية، بهدف تنمية قدرات وخبرات القائمين والمنوط بهم مكافحة الفساد وكذلك مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

مضيفاً أن الأكاديمية تعني أيضاً بنشر قيم ومبادئ النزاهة، والشفافية، ومعايير مكافحة الفساد، في المجتمع وتحقيق الريادة في هذا المجال.

وأشاد رئيس الجامعة بدور الأكاديمية في مجال مكافحة الفساد من خلال التعاون مع جميع الجهات والأجهزة العامة في الدولة، والكادر الإداري بها في تنمية وتطوير قدراتهم العلمية والمعرفية، ونشر وتطبيق علوم مكافحة الفساد والحوكمة، متمنياً مزيداً من التعاون مع الأكاديمية في إحكام الرقابة الداخلية، وتحجيم الفساد المالي والإداري.

 

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التطورات التكنولوجية الشفافية ومكافحة الفساد رئيس جامعة المنيا لفساد المالى والإدارى مكافحة الفساد المالي والحوكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

قرار عاجل من النائب العام وتحذير بشأن اللوحات المعدنية

إعلامي يكشف قرارا عاجلا من الزمالك مع محمد عواد.. تفاصيل

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

موضوعات متعلقة

لترشيد مياه الرى.. الانتهاء من تبطين 40 ترعة بنطاق قرى المنيا

ترشيحاتنا

بحوزتهم مليون ونصف دولار.. سقوط أخطر عصابة لتزييف العملات الأجنبية بالقاهرة

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل قوات الاحتـ.لال

جبالي للنواب: سيتم تطبيق اللائحة بحذافيرها على أي نائب يخرج عن النص

حقيقة اعتبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية

الانفصال ليس خيارا.. حاكم كاليفورنيا يؤكد أهمية العلاقات الصينية الأمريكية

ربة منزل تتعرض للضرب على يد عائلة طليقها بحلوان.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدرهم الإماراتي.. جاكيت أبو الروس يثير السوشيال ميديا بسعره الخرافي

هل شرب كميات أقل من الماء في الشتاء يسبب حصوات الكلى؟ تفاصيل صادمة

تسبب الموت فورا .. تحذير من سمكة تشبه البساريا تنتشر بالأسواق

طريقة عمل فطير الجلاش السريع| بمذاق لا يقاوم

فيديو

غيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

طفلة فلسطينية تبحث عن والدتها لتغسل لها ملابسها الملطخة بال.دما.ء.. فيديو مؤثر!

مرض وقلة حيلة.. سائق توكتوك وابنته المريضة يسكنان الشارع| فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ