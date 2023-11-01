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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة سيدة متهمة بإنهاء حياة زوجها بمساعدة عشيقها في البدرشين

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم محاكمة ربة منزل متهمة بق.تل زوجها بمساعدة عشيقها في منطقة البدرشين.

 

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 8228 لسنة 2023 جنايات البدرشين، للمتهمين "دينا.ع"، 22 سنة ربة منزل وعشيقها "محمد.ع"، 23 سنة، عامل، قاموا بقتل زوج الأولى "محمد . ع" والاستيلاء على أمواله بعد وفاته.

 

وتابعت التحقيقات أن المتهمين جمعتهما علاقة غير شرعية، قررا على إثرها التخلص من زوجها للعيش فى أمان واستقرار وخططا لذلك بأن فتحت المتهمة باب المسكن لعشيقها عقب مغادرة زوجها لمباشرة أعماله، فتمكن من الدخول حجرة نومه، وما إن ظفرا به عقب عودته ضربه بماسورة حديدية.

وأضافت التحقيقات أنه عندما قاوم المجني عليه تدخلت زوجته المتهمة الثانية وحقنته بعقار مهدئ لأضعاف مقاومته، وأحدثوا به إصابات التي أودت بحياته.

محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة محاكمة ربة منزل

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