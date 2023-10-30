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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تيجو 8 الـ SUV موديل 2024 بـ 975 ألف جنيه | صور

شيري تيجو 8 موديل
شيري تيجو 8 موديل 2024 الصينية الـ SUV تباع بهذه الأسعار

يمتلئ السوق المصري بالسيارات التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتقدم تلك السيارات من قبل الصانع الصيني رغم زيادة أسعار السيارات العالمية موديل 2024 بسبب الأحداث التي شهدها قطاع صناعة السيارات ومنها، عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك اثر علي توافر السيارات الجديدة موديل 2024 بالأسواق العالمية .

سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ SUV تباع بهذه الأسعار 

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- وسائل الأمان بـ شيري تيجو 8  الـ SUV :

سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ SUV تباع بهذه الأسعار 

تحتوي سيارة شيري تيجو 8  الـ SUV موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية ، وESP، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك شيري تيجو 8 الصينية :

سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـصينية تباع بهذه الأسعار 

تصل قوة سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ SIV الصينية من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتصل قوة شيري تيجو 8 الي 145 كم/ساعة ، وعزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 51 لتر .

- أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 :

مقصورة سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ SUV الصينية التي تباع بهذه الأسعار 

الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر 975 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر مليون و 10 ألاف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر مليون و 35 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر مليون و 70 ألف جنيه .

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