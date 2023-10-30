عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق المؤتمر العلمى السنوى بعنوان "الخدمة الاجتماعية ودعم المبادرات الرئاسية"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية المؤتمر العلمى السنوى الثالث والثلاثين بعنوان "الخدمة الاجتماعية و دعم المبادرات الرئاسية في ضوء رؤية مصر ۲۰۳۰" وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية ورئيس المؤتمر، الدكتورة عزة عبد الجليل عبد العزيز وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

وتضمن المؤتمر مناقشة الخدمة الاجتماعية ودعم مبادرة حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين،  ودعم تحقيق المنظومة المتكاملة للحماية الاجتماعية، بجانب  دعم مبادرة محو الامية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، كما تناول المؤتمر دور الخدمة الاجتماعية ودعم مبادرة تنمية الاسرة المصرية، بجانب دعم مبادرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم)،  بالاضافة إلي دعم الآثار الإيجابية المترتبة على التغيرات المناخية.
هذا وسعى المؤتمر إلى دراسة القضايا التي تشغل الرأى العام المصرى ، وتشغل أيضا صانع القرار، من خلال دراسة المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وما تتضمنه من قضايا الشباب والتنمية والفقر والمجتمعات الافتراضية ، مع وضع تصورات للخدمة الاجتماعية للتعامل مع هذه القضايا في ضوء خطط إستراتيجية تقفز الى آفاق المستقبل،  

وساهم المؤتمر فى تعزيز التبادل المعرفي الثقافي بين المهتمين بتحقيق ما تصبو إليه رؤية مصر ٢٠٣٠، وتشجيع الباحثين لعرض دراسات تسهم في وضع خطط واستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى آليات للتعامل مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، تحديد الأولويات للفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمعات، بجانب وضع آليات لتقديم الخدمات الاجتماعية لها،  والتوصل لحلول مبتكرة للمشكلات المجتمعية في عصر التحول الرقمي.

Jobs Education الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور عماد ابو الدهب المؤتمر العلمى السنوى جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

إعلامي يكشف قرارا عاجلا من الزمالك مع محمد عواد.. تفاصيل

ألفاظ خارجة وغضب كولر وأزمة ركلة الجزاء| مباراة الأهلي وصنداونز “صدمة كروية"

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

قرار عاجل من النائب العام وتحذير بشأن اللوحات المعدنية

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 121

حركة الجهاد الإسلامي: المقاومة قادرة على إفشال مخططات العدو

المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاحتمالات سقوط أمطار وسيول

صراع اليورو والروبل.. حرب اقتصادية تشتعل بين روسيا وأوروبا

جنوب أفريقيا تدعو الأمم المتحدة إلى نشر قوة حماية سريعة في غزة

خروج 25 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"سأموت وحيدًا".. ماثيو بيري حياة مأساوية بين النجومية والإدمان

بليزر وهوت شورت.. إطلالة نانسي عجرم بحفل افتتاح موسم الرياض

بالدرهم الإماراتي.. جاكيت أبو الروس يثير السوشيال ميديا بسعره الخرافي

هل شرب كميات أقل من الماء في الشتاء يسبب حصوات الكلى؟ تفاصيل صادمة

فيديو

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل جيش الاحتـ.لال

غيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

طفلة فلسطينية تبحث عن والدتها لتغسل لها ملابسها الملطخة بال.دما.ء.. فيديو مؤثر!

مرض وقلة حيلة.. سائق توكتوك وابنته المريضة يسكنان الشارع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ