جامعة حلوان تطلق المؤتمر العلمى السنوى بعنوان "الخدمة الاجتماعية ودعم المبادرات الرئاسية"

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية المؤتمر العلمى السنوى الثالث والثلاثين بعنوان "الخدمة الاجتماعية و دعم المبادرات الرئاسية في ضوء رؤية مصر ۲۰۳۰" وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية ورئيس المؤتمر، الدكتورة عزة عبد الجليل عبد العزيز وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

وتضمن المؤتمر مناقشة الخدمة الاجتماعية ودعم مبادرة حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم تحقيق المنظومة المتكاملة للحماية الاجتماعية، بجانب دعم مبادرة محو الامية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، كما تناول المؤتمر دور الخدمة الاجتماعية ودعم مبادرة تنمية الاسرة المصرية، بجانب دعم مبادرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم)، بالاضافة إلي دعم الآثار الإيجابية المترتبة على التغيرات المناخية.

هذا وسعى المؤتمر إلى دراسة القضايا التي تشغل الرأى العام المصرى ، وتشغل أيضا صانع القرار، من خلال دراسة المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وما تتضمنه من قضايا الشباب والتنمية والفقر والمجتمعات الافتراضية ، مع وضع تصورات للخدمة الاجتماعية للتعامل مع هذه القضايا في ضوء خطط إستراتيجية تقفز الى آفاق المستقبل،

وساهم المؤتمر فى تعزيز التبادل المعرفي الثقافي بين المهتمين بتحقيق ما تصبو إليه رؤية مصر ٢٠٣٠، وتشجيع الباحثين لعرض دراسات تسهم في وضع خطط واستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى آليات للتعامل مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، تحديد الأولويات للفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمعات، بجانب وضع آليات لتقديم الخدمات الاجتماعية لها، والتوصل لحلول مبتكرة للمشكلات المجتمعية في عصر التحول الرقمي.