سويلم يؤكد أهمية التعاون بين وزارة الري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى بقيمة 4ر31 مليون دولار، مشيرا إلى رغبة الوزارة في تعزيز هذا التعاون.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع ماري ماتيو مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم مناقشة موقف التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية (AWARe) التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضي (COP27)، والتي ستسهم في تلبية متطلبات التنمية بإفريقيا في المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي"، متوجها بالدعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم المبادرة.



وأوضح الوزير أن هناك تزايدا لإقبال الدول على الانضمام للمبادرة والمشاركة في مساراتها المختلفة التي تتضمن (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).

أسبوع القاهرة السادس للمياه

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

