الاقتصاد العالمي يتفتت.. وتحذيرات من تراجعه بنسبة 5%

حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، من أن الاقتصاد العالمي يظهر علامات التفتت، وهو ما قد يكون مكلفا للغاية للجميع.

وفي مقابلة مع صحيفة “نيكي”، أعربت أوكونجو إيويالا عن مخاوفها بشأن تصعيد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وتأثيره المحتمل على النمو العالمي إذا امتد إلى الشرق الأوسط الأوسع.

وقالت إن “هذه إحدى المناطق التي يخرج منها الكثير من النفط والغاز في العالم… لذا سيكون لهذا تأثير حتما”.

ووفقا لمنظمة التجارة العالمية، فإن التوقعات لعام 2024 لا تزال متفائلة نسبيا، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو نحو 3.3%، “لكن المخاطر تتجه نحو الانخفاض بشكل كبير”.

وأشارت تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أنه إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض بنسبة 5% على المدى الطويل.

وحذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، من أن هذا سيكون “خسارة فادحة”، مساوية ذلك بخسارة اقتصاد اليابان بأكمله.