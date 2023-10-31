مركز دبي المالي ينظم مهرجان الذكاء الاصطناعي والويب 3

أعلن مركز "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" بدولة الإمارات، عن إطلاق الدورة الأولى من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" من تنظيم مركز دبي المالي العالمي، وسيُقام الحدث يومي 11 و12 سبتمبر 2024 في مدينة جميرا.

وبحسب بيان صادر عن المركز يأتي الإعلان عن إطلاق "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" بناءً على الزخم الذي شهده إطلاق "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، والذي حظي باهتمام كبير منذ تأسيسه في وقت سابق من هذا العام بتوجيهات النائب الأول لحاكم دبي.

وأوضح أن ذلك يأتي تأكيداً على الدور المحوري الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي والويب 3 في استقطاب رواد الابتكار العالميين، والشركات الناشئة، ورؤوس الأموال، والقادة من مختلف القطاعات إلى المنطقة.

ووفقا للبيان، تعكس إقامة هذا الحدث التزام الإمارة الراسخ بتسليط الضوء على تقنيات المستقبل من خلال اعتماد منصة عالمية تحفز نمو الإمارة بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار.

ومن المتوقع أن يستقطب "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 " أكثر من 100 عارض وما يتجاوز 5000 مشارك من قادة القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين العالميين الذين سيقودون الحوارات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والويب3.

وتركز أجندة الحدث على مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، بدءاً من الوقوف على الاعتبارات الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى الإمكانات التحويلية للويب3.