محمد حمدون: مصنع الغازات الطبية والصناعية يعتمد على المكونات المحلية.. فيديو

قال محمد حمدون، رئيس مجلس إدارة شركة غازات للغازات الطبية والصناعية، إن المصنع يقوم بإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومنها الأكسجين والنيتروجين والغازات المخلوطة.

وأضاف محمد حمدون، رئيس مجلس إدارة شركة غازات للغازات الطبية والصناعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المصنع لا يدخل فيه أي مواد أولية مستوردة وكلها مكونات محلية".

وأشار محمد حمدون رئيس مجلس إدارة شركة غازات للغازات الطبية والصناعية، إلى أن أهمية المصنع زادت بعد جائحة كورونا، وظهرت فكرة دعم القطاع الطبي فيما يخص غاز الأكسجين.

وأوضح: "أن المصنع قائم على تقنيات التكنولوجيا في صناعة الغازات"، مضيفا: " تم البحث لمدة شهور عديدة عن أرض لبناء المصنع، ومحافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، يدعم بقوة المشروع وكان داعما كبيرا في بناء المصنع وتسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمصنع، مبينا أن المحافظ كان يزور المصنع وقت إنشائه أسبوعيا".