قرار عاجل من إسرائيل بعد حادث اقتحام مطار داغستان

أصدرت إسرائيل، اليوم الأحد، أعلى مستوى تحذير من السفر إلى جمهورية داغستان الروسية، وذلك بعد أن قام عشرات المتظاهرين باقتحام مطارا في محج قلعة بعد أنباء عن وصول طائرة قادمة من إسرائيل.

وكان قد اقتحم مئات الأشخاص المطار الرئيسي في منطقة داغستان الروسية أمس الأحد، وهم يرددون شعارات معادية للسامية ويبحثون عن ركاب إسرائيليين يصلون على متن رحلة من تل أبيب، وفقا لما ذكرته وكالات الأنباء الروسية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير إخبارية روسية أن الحشد حاصر الطائرة، التي تنتمي إلى شركة الطيران الروسية ريد وينجز.

وذكرت حكومة داغستان أن الوضع تحت السيطرة وأن قوات الأمن موجودة في مكان الحادث.

بدوره، علق الكرملين، اليوم الاثنين، على أحداث مطار محج قلعة في داغستان أثناء استقباله رحلة قادمة من إسرائيل ناتجة عن مؤثر خارجي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن اقتحام مطار في منطقة داغستان الجنوبية الروسية من قبل مجموعة مناهضين لإسرائيل يوم الأحد كان نتيجة "مؤثر خارجي".

وأضاف "الحاقدين" استخدموا صورا شوهدت على نطاق واسع للمعاناة في غزة لإثارة الناس في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في شمال القوقاز.