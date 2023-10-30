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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد سقوطه بالمسجد النبوي.. محمد التاجي يكشف لـ صدى البلد تطورات حالته الصحية

صدى البلد

تعرض الفنان محمد التاجي لإصابة في رأسه بعد سقوطه على الأرض داخل المسجد النبوي في الأراضي السعودية. 

ونشر محمد التاجي صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله وقع أجري على الله قدر الله وماشاء فعل، لسة آخر يوم ليا في مدينة سيدنا النبي ، رايح أصلي الفجر ، اتكعبلت ووقعت على الأرض وراسي خبطت في عمود مربع رخام".

وتواصل موقع صدى البلد مع الفنان القدير محمد التاجي للاطمئنان عليه.

وقال الفنان  محمد التاجي لصدى البلد "الحمد لله ، الحمد لله أحسن كتير، أنا بخير الحمد لله وتركت المدينة، ومتواجد  دلوقتي في مكة الحمد لله قدر الله وماشاء فعل ".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد التاجي مسلسل الاجهر للفنان عمرو سعد الذي عرض في رمضان الماضي 2023 .

ومسلسل الأجهر  للفنان عمرو سعد ضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، ومحمد التاجى، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدى، وسارة سلامة، ونور النبوى، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

أخبار محمد التاجي تصريحات الفنان محمد التاجي أعمال محمد التاجى

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