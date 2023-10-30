نشأت الديهي محذرًا: سنشهد حركات انتقامية من المصالح الإسرائيلية والأمريكية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إسرائيل بدأت تفقد تعاطفها الدولي، مشيرًا إلى أن سكان احد المقاطعات في روسيا قاموا باقتحام أحد المطارات عندما علموا بأن هناك طائرة قادمة من تل أبيب تحمل إسرائيليين.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الإثنين، أن المتظاهرين قاموا بالبحث عن اليهود كما يبحثون عن الفئران، مشيرًا إلى أن المتظاهرين كان لديهم رغبة في إشعال النيران في الطائرة الإسرائيلية، معقبا: "هذا الكلام خطير وله الكثير من المعاني".



ولفت إلى ان المزاج العالمي تغير وتبدل ، والقادم سيشهد حركات انتقامية من المصالح الإسرائيلية والامريكية في كافة دول العالم من الذائب المنفردة ، معقبًا: "بحذر من الظلم الذي يرتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"

