حسن أبو الروس لـ صدى البلد: توقعت تصدر حكاية عيشها بفرحة التريند

تمكن الفنان حسن ابو الروس من تغيير جلده بعد ظهورة بشكل مختلف و غير تقليدي في حكاية "عيشها بفرحة" ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" التي تعرض عبر قناة On E ومنصة Watch It.

فخرج حسن ابو الروس من عباءة و قالب الشخصية الكوميدية و الشعبية ليتحول لشخصية "هشام وأكد" ضمن أحداث المسلسل و هو رجل الأعمال الرومانسي الذي يقع في حب هبة مجدي في المسلسل ويتخلى عنها بعد إصابتها بشلل

موقع صدى البلد تواصل مع حسن ابو الروس للحديث عن كواليس المسلسل وردود الأفعال حول دورة في العمل ورأيه في المسلسلات القصيرة و ما الجديد في عالم الغناء و اشياء أخري كثيرة سنتعرف عليها في السطور التالية

قال حسن ابو الروس "لصدي البلد " : إنه تم ترشيحه للدور في حكاية "عيشها بفرحة" من قبل المنتج أحمد عبد العاطي قائلا: "كان نفسي اشتغل معاه من زمان و كذلك الكاتب عمرو محمود ياسين وشرف لي العمل في رواية كتبها الراحل القدير مصطفى محمود

أما عن كواليس التحضير للشخصية أكد حسن ابو الروس إنه كان يريد تقديم شخصية مختلفة و جديدة عن ما قدمة من قبل و اضاف " شخصية رجل الأعمال هشام وأكد أدتني الفرصة و المساحة لأني عمري معملت شخصية رومانسي فكنت متشوق جدا بهذا الدور و كنت هموت و أعمله" و لانة دور اضافة كبيرة في تاريخي الفني

و أنة اعجب بالنقلة في الأحداث من الرومانسية و الحب و الخيانة و الفراق بعد أصابت حبيبتة بشلل



كما أبدي سعادته بردود أفعال الجمهور حول شخصيته نظرا لظهوره بشكل مختلف جدا ، قائلا: " انتقالي كثير معرفناش إن انت حسن ابو الروس و الكلمة دي عجبتني اوي لأن الناس

انتقدوا انفصالي عن هبة مجدي بعد تعرضها للشلل وهذا يعني أن الدور وصل للناس و استطرد أنة كان متوقع أن المسلسل يتصدر التريند

و بالحديث عن قصة المسلسل قال حسن ابو الروس:

"اعرف ناس عملت كده في الحقيقة و القصة دي موجودة و بتحصل كتير ناس أزواج عملوا حادثة و قرر أحد الأطراف التخلي عن شريك حياته بعد إصابته بالشلل الأسف موجود في الواقع

و عن الصعوبات التي واجهها في التحضير للشخصية ، قال " انا متعود يصور شخصيات شعبي و كوميدي و لم اصور شخصية مثل هشام وأكد من قبل و كان صعب أعمل حاجه جديدة عليا بعد نجاحي في الأدوار الكوميدية و الشعبية مثل مسلسل "توبة "و ب"100 وش " لكن الحمد لله قدرت اقنع الناس و مبسوط أن المخرج طلعني بشكل مختلف " و عملت دور مختلف كما عبر عن سعادته بالتعاون مع المخرج البير مكرم قائلا مخرج مبدع .

و عن راية في المسلسلات القصيرة قال حسن ابو الروس: "مهمة جدا ومحتاجنها دلوقتي وهى الحل في الأوف سيزون والناس مبقتش فاضية تتابع 30 حلقة غير في موسم رمضان والمسلسلات القصيرة بتخلي إيقاع الحلقة أسرع ومشوقة للمشاهد".

و بسؤاله عن إمكانية تقديمه لبطولة مطلقة في الفترة القادمة أجاب حسن ابو الروس: جالي كذا عمل بطولة مطلقة لكن مش عاوز اعمل الخطوة دي دلوقتي و الجمهور مجتاح يشوفني أكثر في الأدوار التي اقدمها دلوقتي و يبني معايا مشواري و مفيش حاجه مناسبة دلوقتي حتي اقدم هذه الخطوة و التي أعتبرها انها ستكون مخاطرة لكن لما يجيلي الدور اللي يشدني هعمله".

و أعلن حسن ابو الروس عن اعمالة القادمة و انة يحضر لعدة اغاني جديدة خلال الفترة المقبلة ستكون مفاجأة للجمهور

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هاني عادل وهبة مجدى، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنساني، أحداث حكاية "عيشها بفرحة" تدور في إطار رومانسي اجتماعي حول علاقة حب تجمع بين هبة مجدي وهاني عادل تكلل بالزواج، ولكن تحدث العديد من المفارقات التي تؤرق هذه العلاقة.

وتعد حكاية "عيشها بفرحة" هى الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود ، خاصة بعد النجاح الذي حققته الحكاية الأولى والتي حملت عنوان الفريدو وقام ببطولته كلا من أحمد فهمي والهام شاهين حيث تطرقت الحكاية لمرض الزهايمر. و الحكاية الثانية ما تيجي نشوف