الأونروا: 70% من ضحايا فلسطين خلال آخر 3 أسابيع نساء وأطفال

أكد مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن ما يحدث للفلسطينيين تهجير قسري، موضحًا أن أكثر من 600 ألف نازح باتوا موجودين في المدارس والمباني التابعة لأونروا والتي باتت مكدسة حيث يعيشون في ظروف مقززة وغير صحية ومقززة ولا يحصلون على الغذاء أو المياه الكافيين ويفترشون الفراش دون مراتب للنوم.

وأضاف لازاريني، في كلمته بجلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية، التي أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجوع واليأس باتا يتحولان إلى غضب تجاه المجتمع الدولي، موضحًا: "قرابة 70% من أولئك الذين وصلتنا بمقتلهم نساء وأطفالا".

وتابع: "منظمة أنقذوا الأطفال أشارت إلى أن 3200 طفل قت.لوا في غزة في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما يتعدى عدد الأطفال الذين يقت.لون سنويا في النزاعات المسلحة منذ عام 2019 ولا يمكن أن نعتبر هذا الأمر بمثابة أضرار ونتائج جانبية".