المقاومة تطلق وابل من الصواريخ وتصيب موقعا في الأراضي المحتلة

أفاد موقع تايمز أوف إسرائيل، سقوط صواريخ في منطقة سديروت مما خلف شظايا أصابة مواقع في ريشون لتسيون ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

سقط صاروخان في سديروت في الغالب وسقطت الشظايا في بضعة مواقع في ريشون لتسيون بعد وابل من الصواريخ التي أطلقتها من غزة.

وقعت أضرار في سديروت، بحسب تايمز أوف أسرائيل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

لم ترد أنباء عن إصابة أحد في ريشون لتسيون، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك أضرار.

وفي وقت سابق، قال الجيش اللبناني، وفقا لما نشرته وكالة الإسوشيتد برس، إن قواته عثرت على 21 منصة إطلاق، إحداها مجهزة بصاروخ جاهز للإطلاق، في عدة مواقع بالقرب من الحدود مع إسرائيل وقام بتفكيكها.

جاء بيان الجيش في الوقت الذي قالت فيه جماعة حزب الله إن مسلحين تابعين لها هاجموا موقعين إسرائيليين على طول الحدود يوم الاثنين، بما في ذلك موقع على أطراف بلدة المطلة الحدودية، ودمروا معدات تقنية.

أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف باتجاه الجانب اللبناني من الحدود، مما أدى إلى اندلاع بعض الحرائق حول مواقعها، في محاولة واضحة لمنع حزب الله من الاختباء في البساتين.

بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر أطلق حزب الله والمقاومة الفلسطينية صواريخ باتجاه إسرائيل وساد التوتر الحدود خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

فقد حزب الله 47 من مقاتليه وقتل أربعة مدنيين لبنانيين في القصف الإسرائيلي.