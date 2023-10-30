نقل قائد قوات المشاة البحرية الأمريكية إلى المستشفى

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، بنقل قائد قوات المشاة البحرية الأمريكية، الجنرال إريك سميث، إلى المستشفى.

وجاء في البيان، نشر علي موقع قوات المشاة البحرية الأمريكية: "في مساء يوم 29 أكتوبر، أصيب قائد مشاة البحرية الجنرال إريك سميث بحالة طبية طارئة وتم نقله إلى المستشفى".

ولم يتم الكشف عن أسباب دخول الجنرال إريك سميث المستشفى.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدرين، بأن قوات الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك تجاه شرق البحر الأبيض المتوسط وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي.

وحسب شبكة “سي إن إن”، قالت المصادر، إن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية يو إس إس باتان، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في التحرك تجاه شرق البحر الأبيض المتوسط.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية الأمريكية أقرب إلى لبنان وإسرائيل حيث تدعو واشنطن مواطنيها إلي مغادرة لبنان.