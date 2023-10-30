جذر الشر.. بوتين يشبه أمريكا بـ عنكبوت يحاول توريط العالم في شبكته

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يجب على روسيا أن تعرف وتفهم أين يكمن جذر الشر، العنكبوت الذي يحاول توريط العالم بأسره بشبكته، ويريد تحقيق الهزيمة الاستراتيجية لموسكو في ساحة المعركة ويستخدم الأشخاص المخدوعين في أوكرانيا.

وأضاف بوتين: “الحقيقة هي أنه كلما كانت روسيا أقوى، كلما كان مجتمعنا أكثر اتحادا، كلما تمكنا من الدفاع عن مصالحنا الوطنية ومصالح تلك الشعوب التي وقعت ضحية للسياسة الاستعمارية الغربية الجديدة”.

وشدد الرئيس الروسي، على أنه من الضروري معرفة وفهم أين يكمن “جذر الشر”.

وقال بوتين: “أين هذا العنكبوت الذي يحاول توريط الكوكب بأسره، العالم بأسره بشبكته ويريد تحقيق هزيمتنا الاستراتيجية في ساحة المعركة”.