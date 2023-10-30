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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من بوتين علي اقتحام مطارا بداغستان بسبب طائرة إسرائيلية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، اجتماعا في نوفو أوجاريفو مع رؤساء وكالات إنفاذ القانون، حيث ناقش الاضطرابات في داغستان والوضع في الشرق الأوسط.

وقال بوتين، إن أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا ساعدت في إثارة الاضطرابات في داغستان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "لست متأكداً من أن جميع المشرفين رفيعي المستوى في كييف يعرفون ما تفعله التهم الموجهة إليهم، والتحريض على المذابح في روسيا".

وشدد الرئيس الروسي، على أن أجهزة المخابرات الروسية ووكالات إنفاذ القانون يجب أن تتحرك بحزم لحماية دستور البلاد.

وأصدر بوتين تعليماته إلى رؤساء المناطق وقوات الأمن بالتحرك في الوقت المناسب لحماية الوئام بين الأعراق والأديان.

بدورها، أصدرت إسرائيل، اليوم الإثنين، أعلى مستوى تحذير من السفر إلى جمهورية داغستان الروسية، وذلك بعد أن قام عشرات المتظاهرين باقتحام مطارا في محج قلعة بعد أنباء عن وصول طائرة قادمة من إسرائيل.

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وكان قد اقتحم مئات الأشخاص المطار الرئيسي في منطقة داغستان الروسية أمس الأحد، وهم يرددون شعارات معادية للسامية ويبحثون عن ركاب إسرائيليين يصلون على متن رحلة من تل أبيب، وفقا لما ذكرته وكالات الأنباء الروسية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير إخبارية روسية أن الحشد حاصر الطائرة، التي تنتمي إلى شركة الطيران الروسية ريد وينجز.  

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن اقتحام مطار في منطقة داغستان الجنوبية الروسية من قبل مجموعة مناهضين لإسرائيل يوم الأحد كان نتيجة "مؤثر خارجي".

بوتين الرئيس الروسى داغستان روسيا

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