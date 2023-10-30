بسبب أغنية.. مروان خوري يكشف سر خلاف إليسا وزياد برجي

علق الفنان اللبناني مروان خوري على الأزمة الواقعة بين الفنان زياد برجي والفنانة إليسا، بعد خلافهم على أغنية "وبطير".

وقال مروان خلال أحد اللقاءات التلفزيونية: "القانون اللبناني بيحمي حقوق المؤلف للنهاية، ومعظم الفنانين والمؤلفين مش عارفين حقوقهم بشكل صحيح، وزياد له حق لو قام بغناء الأغنية وتصويرها وهو قانونيًا له حق".



وكان المطرب اللبناني زياد برجي، أعلن انتصاره على المطربة اللبنانية إليسا، وذلك بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف يفيد بالسماح له بغناء أغنية وبطير، وذلك بعدما تصاعدت الأمور بينهما خلال الفترة الماضية.

ونشر المكتب الإعلامي للفنان زياد برجي، بيانا يوضح خلاله انتصاره على المطربة اللبنانية إليسا، وذلك بعد أزمتهما معًا بسبب أغنية وبطير، وجاء في البيان: أبلغنا المحامي جان قيقانو أن محكمة الاستئناف كرست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بـ أداء ونشر أغنية وبطير، بعدما قضت بوقف قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقًا.

ونشر زياد برجي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو ترويجي لـ أغنية وبطير، وذلك استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أصدرت محكمة الاستنئاف قرارًا يفيد بـ أحقيته المشروعة لـ غناءها وطرحها.

وكان تحدث زياد برجي عن تلقيه رسائل تهديد بالقتل بسبب أغنية وبطير، معلقًا: ندمان على كل فنجان قهوة شربته مع إليسا، ولو عندها قصة كانت حكتها، وأنا اتهددت بالقتل بسبب أغنية وبطير واضطريت يكون معايا مسدس، واتقالي في التهديد إذا بتنزل وبطير بقتلك.