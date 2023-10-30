12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

عُرف السوريون في مصر بحبهم الشديد للعمل مهما كانت أعمارهم أو مؤهلاتهم، المهم العمل بدون توقف لكسب الرزق الحلال، مثلما حدث مع كنفاني المقطم “أبو رمزي السوري”.

“12 سنة في مصر ما رأيت فيهم غير كل خير وطيبة من المصريين” بهذه الكلمات وصف “معلم الكنافة” السوري “أبو رمزي” الفترة التي عاشها في مصر حتي الآن في مقطع فيديو لموقع “صدى البلد".

كنفاني المقطم

قال المواطن السوري الأصل إنه ولد بمحافظة حماة ونشأ في حمص ويقيم في مصر منذ عام 2012م، موضحًا: “أول ما جيت مصر قعدت سنة أو سنة ونصف ما اشتغل ، والعيلة تفتت، كل حد شغال بمكان” .

أضاف المواطن السوري، وهو أب لولد يعيش في دبي وآخر في هولندا: “بعدها اشتغلت مع أخواتي الـ 6 في الكنافة، والإقبال عندنا أكثر على الكنافة بالفحم ثم القشطة والكريمة والجبنة”.

وعن طبيعة عمله، أشار المواطن السوري: “الصبح نطلب الكنافة ثم اللبن ثم القشطة ثم السميد ونكون جهزنا هذا كله على الظهر، وبعد صلاة العصر نجهز الصواني وأغراضنا، بحيث نبدأ على العمل مباشرة”، مختتمًا: “أملي يكون عندي محل خاص، ويا رب وحد العرب وانصرنا على الصهاينة”.