بسبب دعم فلسطين.. أمريكا تحسم الجدل بشأن استبعاد تركيا من حلف الناتو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الإثنين، إن تركيا تظل عضوًا مهمًا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، على الرغم من موقف أنقرة بشأن قطاع غزة وإسرائيل.

وقال ميلر، في إفادة صحفية: "تركيا، على الرغم من خلافاتنا حول هذه القضية، تظل عضوًا مهمًا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”".

جاءت تصريحات ميلر ردا على اقتراح استبعاد تركيا من حلف الناتو على خلفية التصريحات المؤيدة لـ فلسطين من قبل السلطات التركية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن “الخلافات بين أمريكا وتركيا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليست القضية الوحيدة التي يختلف عليها الطرفان”.

تركيا تتضامن مع فلسطين

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الشعب التركي متضامن مع الأشقاء في غزة، مضيفًا “حزينون على غزة وما نفعله الآن لأجل غزة وهناك من يساوي بين حماس وإسرائيل”.

وأضاف أردوغان، أن الكيان الصهيوني انزعج من تصريحه بأن حماس ليست حركة إرهابية، مؤكدًا أن تركيا لن تكتفي بإدانة ما يحدث في غزة.

وأعاد التأكيد على أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس ليست إرهابية، معربًا عن انتقاده لإسرائيل لأن تركيا ليست مدينة لها بعكس الدول الغربية.

وتابع قوله “العالم الذي ذرف الدموع لأوكرانيا ليس موجودًا تجاه ما يحدث في غزة”، مؤكدًا أن موقف تركيا في الشرق الأوسط كما هو كما كان في ليبيا وكاراباخ.