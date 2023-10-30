كلية الهندسة جامعة القاهرة تطلق حملة للتوعية بسرطان الثدي غدا

تُطلق جامعة القاهرة مبادرة للتوعية بسرطان الثدي في الجامعة؛ بالتعاون مع الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وبإشراف أساتذة متخصصين، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر بعدد من كليات الجامعة ومبانيها الإدارية، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المبادرة التي تطلقها الجامعة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وتستهدف الوصول لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات وإجراء الكشف الطبي عليهن وتوعيتهن بسرطان الثدي والقيام بتدريبهن على الكشف الذاتي، للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية الشاملة والمستدامة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مبادرة التوعية بسرطان الثدي بالجامعة سوف تستمر لمدة 5 أيام، وسيتم توفير مقر ثابت بجوار القبة للتوعية، مضيفًا أن فاعليات التوعية سوف تُقام بكلية العلاج الطبيعي يوم الاثنين 30 أكتوبر، وكلية الهندسة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، وكلية الزراعة يوم الأربعاء 1 نوفمبر، وكلية الطب البيطري يوم الخميس 2 نوفمبر، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

وعلى جانب آخر استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان السابق عن أداء القوافل العلاجية والخدمية والصحية، التي أطلقتها الكلية بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال شهر أكتوبر 2023، وشملت قرية أوسيم بمحافظة الجيرة، والرزنة بمحافظة الفيوم.

وأوضح التقرير، أن عدد المستفيدين من القافلة العلاجية لقرية أوسيم بلغ 531 حالة، تضمنت 254 حالة كشف عام، و30 حالة خلع للأطفال، و50 حالة كشف للأطفال، و5 حالات حشو عادي، و5 حالات حشو عصب، و75 حالة خلع كبار، و7 حالات تنظيف، بالإضافة إلى تحويل 60 حالة لمستشفى الكلية لاستكمال العلاج، وتحويل 45 حالة للكشف المبكر عن أورام الفم، وتوزيع الأدوية بالمجان على أهالي القرية، كما تم تنظيم العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية للأهالي.

وكشف التقرير، أن القافلة العلاجية التي أطلقتها كلية طب الفم والأسنان للرزنة بمحافظة الفيوم، استمرت لمدة يومين وشارك فيها 80 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة وأطقم تمريض، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من القافلة 1969 حالة خلال اليومين، تضمن اليوم الأول 270 حالة شملت 147 حالة كشف، و3 حالات حشو عادي، وحالة علاج جذور، و3 حالات تنظيف، و43 حالة خلع كبار، و9 حالات خلع أطفال، و22 حالة كشف مبكر، إلى جانب تحويل 42 حالة لمستشفى الكلية لاستكمال العلاج، وتم توزيع الأدوية ومعجون الأسنان والفرش بالمجان علي المواطنين، بالإضافة إلي تنظيم مسرح للعرائس، وأنشطة ترفيهية شارك فيها 900 تلميذ في مدرسة الرزنة، كما تم عقد لقاء توعوي جماهيري حضره ٤٣٤ أما و٨٦٨ طفلا وطفلة حول مكافحة أمراض الفم واللثة والتسوس وكيفية استخدام فرشاة الأسنان وتنظيف الفم من أجل الحفاظ علي الصحة العامة، ورفع الوعي الوقائي لدي المواطنين.