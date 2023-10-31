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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم 31 أكتوبر 2023| لا تفرط في تناول الحلوى لتحافظ على رشاقتك

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو) يتميز مواليد هذه الفترة بالتغيرات المزاجية والسلوكية بشكل حاد وسريع والرغبة فى تعدد العلاقات خاصة الرجال.

نستعرض لكم توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 على الصعيد المهني.


توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء31 أكتوبر2023

هذا هو الوقت المناسب للتفكير بحكمة وجدية. لو كنت قد حلمت يوما بالإقامة في مكان ما، فأنت سعيد الحظ، فاليوم يدفعك لرغبة ملحة للانتقال من المكان الذي تعيش فيه الآن. كن متيقظًا دومًا فربما يكون لهذا الانتقال نتائج على موقفك المهني وعلى حياة أسرتك.


حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

افتخر بنفسك وكافئها الفترة المقبلة حتى تدفع ذاتك لتقديم المزيد من الأفكار المبدعة فى عملك وتصل للمكانة التى تستحقها، وإياك أن تستسلم للكسل مرة أخرى.


برج الجوزاء اليوم عاطفيا

عبر عن حبك لشريك حياتك طوال الوقت حتى تشعره بالأمان، وإياك وأن تسمح لأى شخص بإثارة المشاكل بينك وبينه، كما عليك أن تشترى له الهدايا المميزة.

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برج الجوزاء اليوم صحيا

تجنب الإفراط فى تناول الحلوى حتى تحافظ على رشاقتك ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى، وتجنب الإفراط فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين حتى لا تصاب بالأرق.


توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة، أن يمارس التمارين الرياضية حتى يشعر بالنشاط والحيوية طوال الوقت، ويستطيع التركيز فى عمله.

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