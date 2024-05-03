عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: استقرار السياسات الضريبية يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي

متحدث الوزراء
متحدث الوزراء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، انتهى من إعداد وثيقة السياسات الضريبية المقترحة لمصر 2024 -2030، والتي تهدف إلى وضع سياسات ضريبية مستقبلية تمثل رؤية الدولة وحتى تكون سياسة الدولة واضحة أمام القطاع الخاص والمستثمرين.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني،  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الوثيقة تضمن وضع توقيت زمني لتطبيقها ومجموعة من المبادئ والأهداف الأساسية التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال السياسة الضريبية الجديدة، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بعد الوثيقة على الحوار المجتمعي نظرا لأهميتها الكبيرة.

تابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: كما ستجري وزارة المالية العديد من النقاشات حولها مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية في الدولة، مشدد على أن الهدف من الوثيقة هو استقرار السياسيات الضريبية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
 

الوزراء الدكتور محمد معيط الحوار المجتمعى الحمصاني الحكومة الإعلامي محمد موسى السياسيات الضريبية المستشار محمد الحمصاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

حماس تجري محادثات بعد إنذار نتنياهو

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

موضوعات متعلقة

متحدث الوزراء : تلقينا 2679 شكوى عن المخابز.. والتموين تتحرك فورًا لحلها

ترشيحاتنا

منسق حملة مقاطعة الأسماك : الأسعار انخفضت 40% في 10 أيام

اليابان تحصد لقب أمم آسيا تحت 23 عامًا.. وأوزبكستنان تنضم لمجموعة مصر بالأولمبياد

صدمة لـ أفشة في الأهلي بسبب قرار مثير من كولر

أحمد كريمة : الحجامة ليست سنّة نبوية بل وصفة بيئية | فيديو

مصطفى بكرى: 3 سيناريوهات تنتظر رفح الفلسطينية خلال الأيام المقبلة

منهارة| الصور الأولى من عزاء والدة ريم أحمد .. وأشرف زكي يواسيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليجينز أحمر.. هنا الزاهد تبرز رشاقتها في الجيم  

منافسة قشقاي.. انطلاق سيارة رينو سيمبيوز SUV الجديدة

قبل شم النسيم.. كيف تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد؟| إليك العلامات

بفستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالتها من جدة

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ