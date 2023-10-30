قال راي ماكجفرن، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يحاول مهاجمة محطة كورسك النووية بسبب فقدان الدعم من الدول الغربية.

وأضاف ماكجفرن، في مقابلة مع قناة “Judging Freedom” على منصة يوتيوب: "أمام زيلينسكي فرصة أخيرة. ما يقلقني حقًا هو أنه يهاجم محطات الطاقة النووية في كورسك الروسية… هذا يأس".

وأوضح أن “مثل هذه التصرفات من قبل الرئيس الأوكراني يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية”.

وأعرب ماكجفرن، عن أمله أن تتمكن أوروبا من كبح جماح زيلينسكي عن مثل هذه الخطط من أجل منع وقوع الكارثة.

وأوضح أن أوكرانيا قد تسقط قريبًا، حيث ستعطى الأولوية لإسرائيل، وليس القوات المسلحة الأوكرانية.